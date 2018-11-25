Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от разгромного поражения «Виннипегу»

«Виннипег Джетс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 8:4 (2:2, 0:4, 2:2) в пользу гостей. Решающим в матче стал 2-й период, в котором «Джетс» забили четырежды.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Патрик Лайне, который забросил пять шайб. Четырьмя результативными передачами отметились Кайл Коннор и Брайан Литтл. Самым результативным в составе «Блюз» стал Дэвид Перрон, у которого 2 (1+1) очка.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут 28 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 5 силовых приёмов и отметился голом. Иван Барбашёв окончил матч с показателем полезности «-3».