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Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от разгромного поражения «Виннипегу»

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от разгромного поражения «Виннипегу»
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 8:4 (2:2, 0:4, 2:2) в пользу гостей. Решающим в матче стал 2-й период, в котором «Джетс» забили четырежды.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Патрик Лайне, который забросил пять шайб. Четырьмя результативными передачами отметились Кайл Коннор и Брайан Литтл. Самым результативным в составе «Блюз» стал Дэвид Перрон, у которого 2 (1+1) очка.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут 28 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 5 силовых приёмов и отметился голом. Иван Барбашёв окончил матч с показателем полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 8
2:2, 0:4, 2:2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Перрон – 13:42 (4x4), 1:1 – Уилер (Шайфли, Моррисси) – 15:45 (5x5), 1:2 – Лайне (Литтл, Коннор) – 16:26 (5x5), 2:2 – Тарасенко – 17:50 (5x5), 2:3 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 21:41 (5x4), 2:4 – Танев (Перро, Труба) – 30:50 (5x5), 2:5 – Лайне (Коннор, Литтл) – 32:53 (5x5), 2:6 – Лайне (Коннор, Литтл) – 36:02 (5x5), 2:7 – Лайне (Литтл, Коннор) – 41:16 (5x5), 3:7 – О'Райлли (Сэнфорд) – 47:42 (5x5), 4:7 – Марун (Перрон, Пьетранджело) – 54:32 (5x4), 4:8 – Лемье (Рослович, Петан) – 59:20 (5x5)
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