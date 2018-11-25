«Баффало» продлил серию побед до девяти матчей и вышел на первое место в НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» по буллитам обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Победный буллит на счету Сэма Райнхарта. Для «Сэйбрз» эта победа стала девятой кряду, при этом в основное время было одержано только три победы.

Команда Фила Хаусли вплотную приблизилась к клубному рекорду по продолжительности победной серии (10 матчей), который был установлен в сезоне-1983/84 и повторён в сезоне-2006/07.

После 24 матчей нынешнего чемпионата «Баффало» набрал 34 очка и возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, Восточной конференции и всей лиги. При этом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» опережают «клинков» по потерянным очкам.