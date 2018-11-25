Блум — об «Адмирале»: их отношение к нам — это просто позор, так быть не должно

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум рассказал об эмоциональной стороне матча с «Адмиралом», в составе которого он отыграл несколько сезонов.

«Это совсем другое ощущение, сидеть на скамейке команды гостей и играть за соперника. У меня связано много хороших воспоминаний с этой ареной, болельщиками и городом. То, как прошли последние 14 месяцев, — это просто позор. 90% сезона хоккеисты играли без зарплаты. Скажу прямо, это какая-то шутка. Два года назад это был совсем другой клуб. В последний раз я получил перевод 14 месяцев назад, в октябре. Прошло столько времени, столько стараешься, но ничего не выходит. Непонятно. Это позор. Я постоянно повторяю это, но это позор. Так быть не должно.

Когда играл за “Адмирал”, я сломал челюсть, сломал локоть, я играл за матч по полчаса. То, как они к нам относятся, — это просто анекдот. Это действительно грустно. Тяжело, когда ты рассчитываешь заработать деньги для семьи и не получаешь их. Это очень непрофессионально.

В НХЛ всё профессионально, и каждый отвечает за свои действия. Если хочу выпить 12 бутылок пива накануне игры, я всё равно должен быть готов сыграть. Во Владивостоке было по-другому. Накануне матча надо отправиться на базу. Тебе там говорят — сделай это, сделай то. Мне скоро 30, но ко мне относились как к двенадцатилетнему. Тебе приказывают, за тобой наблюдают. В прошлом году мы отправились на выезд в Москву, и у нас не было отеля. Клуб не мог оплатить отель. После приземления мы находились на стадионе ещё три часа после тренировки. Иногда мы не ужинали, потому что клуб не мог это себе позволить. Один раз не было даже самолёта», — цитирует Блума «Медиакорсеть».