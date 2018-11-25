А. Семёнов: сомневаюсь, что победа в игре с «Динамо» Мн расслабит «Салават»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов прокомментировал результат домашнего матча с минским «Динамо» (6:1).



«Поражение в матче с «Сибирью»? Мы играли неплохо, но шайба не шла в ворота. Сегодня немного раскрепостились, пошли на ворота и больше забили. Хорошая игра была, повезло, что реализовали шансы.



Мы знаем, что впереди много игр. Я не думаю, что такая победа сейчас может расслабить «Салават». Мы готовимся к каждому матчу. Это очень важные встречи.



Турнирная таблица? Я не смотрю на это. Нужно выходить на каждую игру и доказывать состоятельность», — приводит слова Семёнова «Горобзор».

«Салават» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, белорусская команда потерпела третье поражение подряд.