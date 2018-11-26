СКА присоединится к акции «Хоккей против рака»

Хоккеисты СКА выйдут на раскатку перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» в специальной форме лавандового цвета, информирует пресс-служба команды в «Твиттере».



Таким образом «армейцы» присоединятся к акции «Хоккей против рака». Цель проекта — привлечь внимание общества к проблеме детей и взрослых, больных онкологическими и тяжёлыми наследственными заболеваниями. Лавандовый – цвет борьбы с раком, болезнью, от которой в России ежегодно умирает более 700 детей.



Свитеры, в которых игроки СКА выйдут на раскатку, в дальнейшем появятся в продаже в интернет-магазине. Средства будут переданы подшефной организации клуба – Детскому хоспису. Менеджмент, тренеры и хоккеисты СКА регулярно поддерживают Хоспис и благотворительный фонд «Шаг навстречу» личными пожертвованиями. Всего в течение сезона на помощь детям уже собрано более 2 млн рублей.

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