Майоне: в ноябре у меня всего один балл, но главное — «Динамо» побеждает

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге. Итальяно-канадский хоккеист проводит в лиге первый сезон.



«Мы готовы к сегодняшней битве со СКА.



Мне нравится в КХЛ. Да, в ноябре у меня всего одно очко, но для меня важнее, что команда побеждает. А то, что сбрил бороду и отращиваю усы… Это для благой цели, чтобы повысить осведомлённость о проблемах мужского здоровья.



Может быть, стоит провести матчи КХЛ в Италии: Милан или Рим. Хотя не знаю, есть ли вообще ледовый дворец в Риме, может им в Колизее его сделать? А вообще, было бы здорово сыграть в какой-нибудь тёплой стране: Италии, Испании или Греции», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



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