Пастрняк — о своём контракте: я не продешевил, в Чехии играл бы за $ 200 в месяц

Нападающий клуба «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сообщил, что он не жалеет о сумме подписанного контракта с клубом. Хоккеист подписал соглашение на шесть лет с зарплатой $ 6,6 млн за сезон.



«Переживаю ли я о том, что продешевил? Совсем нет. Это и так настоящая мечта для меня. Сейчас я мог бы играть в Чехии за пару сотен долларов в месяц», — приводит слова Пастрняка североамериканский журналист Джо Хаггерти в своём «твиттере».



22-летний Пастрняк принял участие в 23 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать в актив 26 (17+9) баллов при показателе полезности «+3» и 10 минутах штрафного времени.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19