«Монреаль» — «Каролина»: Ши Уэбер сыграет впервые с 16 декабря 2017 года

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер примет участие во встрече с «Каролиной Харрикейнз», информирует официальный «твиттер» канадской команды.



В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Уэбер провёл 26 матчей в составе «Канадиенс» и набрал 16 (6+10) очков. Уэбер не играет с 17 декабря 2017 года после травмы ноги и операции на колене.



В марте 2018 года 33-летний канадец был вынужден лечь под нож хирурга в результате травмы левой ноги, его восстановление должно было занять примерно шесть месяцев. На прошлой неделе Уэбер впервые принял участие в командной тренировке.



Напомним, опытный защитник стал 30-м капитаном в истории «Монреаля», но ещё не выходил на лёд с капитанской нашивкой. Ассистентами капитана стали нападающие Пол Байрон и Брэндон Галлахер.

5 хоккеистов, рвавших сетку чужих ворот. От Уэбера до Херсли Бросок Патрика Херсли в матче с «Магниткой» порвал сетку ворот. Рассказываем, как это было и кто ещё смог сделать подобное.