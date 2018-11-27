Рахимуллин: минус канадских площадок — на них нужно быстрее думать

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дамир Рахимуллин поделился эмоциями от проигранного матча с «Адмиралом» (2:4).



«Немного не хватило реализации. Сегодня было много удалений у нас. Да и бросали мало. Площадка маленькая, нужно было больше угрожать воротам, набрасывать, закрывать вратаря. Этого нам и не хватило. Мне привычно играть на маленькой площадке, такая была в Тольятти. Комфортно играть на узком льду, площадка сама по себе удобна. Только зашёл в зону – можно уже бросать, потому что ты близко к воротам, борта тоже ближе к воротам. Один минус этой площадки – то, что все игроки близко, надо быстрее думать.



Были ли сомнения по голу? Они всегда есть, ты не знаешь, засчитают или нет, но в этот раз я был уверен, что это чистый гол. Теперь впереди игра с «Амуром», нам отступать некуда, за нами Сочи. Будем играть на победу, надо порадовать своих болельщиков», — цитирует форварда официальный сайт клуба.