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Натуральный хет-трик Кросби не помог «Питтсбургу» победить «Колорадо»

Натуральный хет-трик Кросби не помог «Питтсбургу» победить «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду победил «Питтсбург Пингвинз» — 6:3.

Команда Джареда Беднара не испытывала проблем на протяжении первых 39 минут матча. Самуэль Жирар, Эрик Джонсон и Колин Уилсон обеспечили хозяевам комфортный задел в счёте — 3:0. Однако команде Майка Салливана удалось вернуться в игру и отыграться. Капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби хватило пяти минут, чтобы оформить натуральный хет-трик (три шайбы подряд), но этого не хватило, чтобы гости сумели набрать очки. Победу «Эвеланш» принесли Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон (поразил пустые ворота) и Карл Сёдерберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 3
1:0, 2:2, 3:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Жирар (Рантанен, Маккиннон) – 11:19 (5x5), 2:0 – Джонсон (Андригетто) – 25:13 (5x5), 3:0 – Уилсон (Маккиннон, Джост) – 27:52 (5x5), 3:1 – Кросби (Гюнцель) – 39:08 (5x5), 3:2 – Кросби – 39:50 (5x4), 3:3 – Кросби – 44:43 (5x5), 4:3 – Ландеског – 50:05 (5x5), 5:3 – Ландеског – 59:31 (en), 6:3 – Сёдерберг – 59:44 (5x5)

«Лавины» продлили победную серию до пяти матчей, в свою очередь «Пингвинз» не сумели одержат ьтретью победу кряду и по-прежнему находятся вне зоны плей-офф.

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