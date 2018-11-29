Защитник «Бостона» Миллер выбыл из строя, шайба попала ему в шею

Защитник «Бостон Брюинз» Кеван Миллер получил травму и выбыл из строя на длительный срок, информирует ESPN. Защитник команды Брюса Кэссиди пропустит как минимум пять недель из-за повреждения шеи.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Неприятный эпизод произошёл в концовке первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). Американский защитник неудачно заблокировал бросок Джона Тавареса, и шайба попала ему в шею. Миллер был вынужден досрочно завершить матч.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Конора Райана.

В этом сезоне 31-летний защитник принял участие в 11 матчах «регулярки» и отметился 2 результативными передачами при 11 штрафных минутах.