Бриндамор: в «Каролине» хотят, чтобы Зыков был готов играть

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор прокомментировал отправку на драфт отказов российского нападающего Валентина Зыкова. Клуб выставил на драфт отказов также голкипера Скотта Дарлинга.



«Если нам будет нужен Зыков, то мы хотим, чтобы он был готов играть», — приводит слова специалиста североамериканский журналист Майкл Смит в своём «твиттере».



23-летний Зыков принял участие в 13 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляло чуть менее десяти минут на льду за матч.



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