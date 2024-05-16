Макар стал седьмым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 20 голов в плей-офф

В ночь с 15 на 16 мая на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

В составе победителей дублем отметился защитник Кейл Макар. Второй гол в матче помог канадскому хоккеисту добраться до отметки в 20 голов за карьеру в плей-офф. Проводивший сегодня 71-й матч в розыгрышах Кубка Стэнли 25-летний игрок обороны стал седьмым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 20 голов в плей-офф.

Быстрее всех до этой отметки добрался Пол Коффи (48 матчей), второе место занимает Брайан Лич (49), топ-3 замыкает Бобби Орр (50). Выше Макара также расположились Денис Потвен (52), Эл Макиннис и Пол Райнхарт (оба по 70).