Рантанен стал третьим финном в истории НХЛ, набравшим 100 очков за карьеру в плей-офф

В ночь с 15 на 16 мая на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

В составе «лавин» результативной передачей отметился нападающий Микко Рантанен, для которого это очко стало 100-м за карьеру в плей-офф. Форвард «Эвеланш» стал всего третьим финном в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка. На её достижение 27-летний форвард затратил лишь 80 матчей.

Национальный рекорд принадлежит Яри Курри (233 очка в 200 матчах), второе место занимает Эса Тикканен (132 в 186). Остальные финны не добирались до этой отметки. На четвёртом месте располагается Теэму Селянне (88 в 130), топ-5 замыкает Валттери Фильппула (86 в 166).