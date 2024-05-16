В НХЛ не реализовали четыре возможности подряд определить первого полуфиналиста плей-офф

В ночь с 15 на 16 мая на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

Таким образом, по-прежнему ещё не завершена ни одна серия второго раунда плей-офф. При этом у трёх команд НХЛ в общей сложности было уже четыре возможности определить первого полуфиналиста текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Нью-Йорк Рейнджерс» вёл 3-0 в серии с «Каролиной Харрикейнз», но уступил четвёртый и пятый матчи (сейчас 3-2). «Флорида Пантерз» вела 3-1 в серии с «Бостон Брюинз», но проиграла пятый матч (сейчас 3-2). Теперь не использовал первый шанс и «Даллас» в серии с «Колорадо».

Завтра, 17 мая, состоится шестой матч в серии «Рейнджерс» и «Каролины», где у команды Питера Лавиолетта будет ещё один шанс для выхода в следующий раунд плей-офф.