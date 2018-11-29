Маккиннон: Кросби — мой лучший друг, но на льду он похож на поезд

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Питтсбург Пигвинз» Сидни Кросби.



«За последние годы Сидни стал одним из моих лучших друзей. Мы каждый день летом видимся на катке, работаем в паре, ездим играть в гольф или просто проводим время вместе. Чем старше я становлюсь, тем больше мы с ним сближаемся.



Хет-трик Кросби в игре с нами (5:3)? Тяжёлый момент. Когда Сид ловит кураж, остановить его так же сложно, как поезд. К тому же в „Питтсбурге“ опасен не он один. Вдохновляет, что мы не развалились, а сохранили холодную голову и вернули себе лидерство. Это качество зрелой команды. В прежние годы в таких ситуациях нам не хватало характера. Теперь он налицо», — цитирует игрока официальный сайт лиги.