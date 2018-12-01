«Салават» — «Адмирал»: Бурмистров и Умарк не попали в состав хозяев

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 14:30 мск.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Назаревич — Ларсен, Кугрышев — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Майоров — Хохряков — Бурдасов;

Гареев — Сергеев, Шэн — Бусаров — Филатов,

Елизаров, Терещенко, Жарков — Кадейкин — Гиматов.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кубат — Таталин, Зайцев — Полак — Бутузов;

Мищенко — Козловский, Королев — Коньков — Воронин;

Кармашков — Дьяков, Феоктистов — Яковлев — Патрикеев.