Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 14:30 мск.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Назаревич — Ларсен, Кугрышев — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Майоров — Хохряков — Бурдасов;
Гареев — Сергеев, Шэн — Бусаров — Филатов,
Елизаров, Терещенко, Жарков — Кадейкин — Гиматов.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таталин, Зайцев — Полак — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Королев — Коньков — Воронин;
Кармашков — Дьяков, Феоктистов — Яковлев — Патрикеев.
«Салават» — «Адмирал»: Бурмистров и Умарк не попали в состав хозяев