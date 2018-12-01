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«Салават» — «Адмирал»: Бурмистров и Умарк не попали в состав хозяев

«Салават» — «Адмирал»: Бурмистров и Умарк не попали в состав хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 14:30 мск.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Назаревич — Ларсен, Кугрышев — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Майоров — Хохряков — Бурдасов;
Гареев — Сергеев, Шэн — Бусаров — Филатов,
Елизаров, Терещенко, Жарков — Кадейкин — Гиматов.

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таталин, Зайцев — Полак — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Королев — Коньков — Воронин;
Кармашков — Дьяков, Феоктистов — Яковлев — Патрикеев.

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