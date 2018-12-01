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«Барыс» потерпел разгромное поражение от «Автомобилиста»

«Барыс» потерпел разгромное поражение от «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ

В Астане местный «Барыс» потерпел разгром в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:7. Команда Андрея Мартемьянова одержала вторую победу в последних шести матчах.

В первом периоде команда гостей обеспечила себе комфортное преимущество благодаря голам Стефана Да Косты и Александра Кучерявенко. За следующие 20 минут «Автомобилист» упрочил преимущество: на точные броски Найджела Доуса и Анатолия Голышева «Барыс» ответил только шайбой Павла Акользина. В третьем периоде «Автомобилист» забил ещё трижды усилиями Доуса, Да Косты и Артёма Гареева, у хозяев голом отметился Кёртис Валк.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
2 : 7
0:2, 1:2, 1:3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Да Коста (Доус, Голышев) – 08:34 (5x5), 0:2 – Кучерявенко (Миловзоров) – 15:23 (5x5), 1:2 – Акользин (Даллман) – 34:23 (5x5), 1:3 – Доус (Бодров, Голышев) – 35:51 (5x5), 1:4 – Голышев (Доус, Да Коста) – 36:24 (5x4), 1:5 – Да Коста (Доус, Голышев) – 42:56 (5x5), 1:6 – Гареев – 44:25 (5x5), 1:7 – Доус (Да Коста, Вишневский) – 48:05 (5x4), 2:7 – Валк (Михайлис) – 57:57 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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