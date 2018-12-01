«Барыс» потерпел разгромное поражение от «Автомобилиста»

В Астане местный «Барыс» потерпел разгром в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:7. Команда Андрея Мартемьянова одержала вторую победу в последних шести матчах.



В первом периоде команда гостей обеспечила себе комфортное преимущество благодаря голам Стефана Да Косты и Александра Кучерявенко. За следующие 20 минут «Автомобилист» упрочил преимущество: на точные броски Найджела Доуса и Анатолия Голышева «Барыс» ответил только шайбой Павла Акользина. В третьем периоде «Автомобилист» забил ещё трижды усилиями Доуса, Да Косты и Артёма Гареева, у хозяев голом отметился Кёртис Валк.

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