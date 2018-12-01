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Патрик Лайне признан лучшим игроком НХЛ в ноябре

Патрик Лайне признан лучшим игроком НХЛ в ноябре
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне назван первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В прошедшем месяце финский хоккеист провёл 12 матчей и набрал 19 (18+1) очков. Лайне пять раз огорчил «Сент-Луис», а также забросил по три шайбы в играх с «Флоридой Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Лайне стал самым молодым европейцем, кому удалось забить 100 шайб в НХЛ.

Второй звездой месяца признан форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В 14 матчах ноября канадский хоккеист забросил 9 шайб и отдал 14 результативных передач. Маккиннон набирал очки в 10 матчах, он занимает второе место в списке бомбардиров лиги.

Третьей звездой ноября стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри. В 13 матчах вратарь одержал девять побед и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности. Канадец отражал 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.

Лайне похож не только на Овечкина. Теперь он как Ковальчук, но 11 лет назад
Патрик играет в первом звене и не сидит на лавке.
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