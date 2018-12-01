Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне назван первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
В прошедшем месяце финский хоккеист провёл 12 матчей и набрал 19 (18+1) очков. Лайне пять раз огорчил «Сент-Луис», а также забросил по три шайбы в играх с «Флоридой Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Лайне стал самым молодым европейцем, кому удалось забить 100 шайб в НХЛ.
Второй звездой месяца признан форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В 14 матчах ноября канадский хоккеист забросил 9 шайб и отдал 14 результативных передач. Маккиннон набирал очки в 10 матчах, он занимает второе место в списке бомбардиров лиги.
Третьей звездой ноября стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри. В 13 матчах вратарь одержал девять побед и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности. Канадец отражал 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.
Патрик Лайне признан лучшим игроком НХЛ в ноябре