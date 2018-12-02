«Питтсбург» — «Филадельфия» — 2:4. Видеообзор неудачного матча Евгения Малкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:4. Хозяева вели 2:1, но затем пропустили три гола. У «пингвинов» шайбы на счету Сидни Кросби и Райли Шихан. В составе «лётчиков» голами отметились Трэвис Конечны, Клод Жиру, Дэйл Уис и Якоб Ворачек, поразивший пустые ворота.

Неудачным образом сложился матч для российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Он заработал показатель полезности «-3», 2 минуты штрафа и нанёс 3 броска в створ, проведя на льду 17.40. У Ивана Проворова игровое время составило 26 минут и 6 секунд – первый показатель в матче.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».