Цулыгин – об Умарке: ждём, когда всё прояснится в его личной жизни, точно неясно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после игры с «Авангардом» (0:1) прояснил ситуацию с отсутствием в составе форварда Линуса Умарка.



«Умарка ждём в ближайших играх. Пока ещё точно неясно, когда всё прояснится в его, так скажем, своей жизни. Личной, семейной. Потом уже мы сможем ответить точно, когда он будет играть», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одолел «Салават Юлаев», у Бобкова — «сухарь»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 35-й минуте — точный бросок на счету нападающего «Авангарда» Михаила Фисенко. Гол форварда стал победным, хозяева в третьем периоде сумели удержать счёт. «Сухарь» записал на свой счёт голкипер Игорь Бобков, отразивший 29 бросков по воротам.



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