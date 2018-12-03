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«Авангард» одолел «Салават Юлаев», у Бобкова — «сухарь»

«Авангард» одолел «Салават Юлаев», у Бобкова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» в Балашихе переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 1:0. Напомним, завтра, 4 декабря, подопечные Боба Хартли проведут ещё один матч — с челябинским «Трактором». Для команды Николая Цулыгина поражение стало четвёртым подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 35-й минуте — точным броском отметился нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко. Гол форварда стал победным, хозяева в третьем периоде сумели удержать счёт. «Сухарь» записал на свой счёт голкипер Игорь Бобков, отразивший 29 бросков по воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Фисенко (Франсон, Галимов) – 34:38 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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