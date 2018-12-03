«Питтсбург» обменял Спронга в «Анахайм» на Петтерссона

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обменял нападающего Даниэля Спронга в «Анахайм Дакс», взамен получив защитника Маркуса Петтерссона, информирует официальный «твиттер» «уток».



21-летний Спронг в текущем регулярном чемпионате принял участие в 16 матчах, записав в свой актив четыре результативных передачи при показателе полезности «-7» и нуле минут штрафного времени. В среднем молодой форвард проводил на площадке восемь с половиной минут за игру.



22-летний Петерссон в нынешнем сезоне сыграл в 27 матчах за основную команду «Анахайма», сделав шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 17 минутах штрафного времени. Среднее игровое время — 14 минут за матч.



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