Стали известны составы «Авангарда» и «Трактора» на очную встречу, передаёт из Балашихи корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В составе «ястребов» дебютирует голкипер Иван Налимов, с которым подписан пробный контракт.
«Авангард»:
Налимов (Бобков),
Медведев – Франсон, Широков – Зернов – Михеев,
Емелин – Покка, Столберг – Деарне – Манукян,
Березин – Мартынов, Тальбо – Семёнов – Кошелев,
Чудинов, Фисенко – Стась – Петров, Яремчук.
«Трактор»:
Демченко (Судницин),
Петров – Бэйлен, Стоу – Щехура – Томас,
Бородкин – Исаев, Глинкин – Полыгалов – Кравцов,
Алексеев – Желдаков, Губарев – Рыбаков – Кокуёв,
Карпухин, Шолохов – Шаров – Ерофеев, Дугин.
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«Авангард» — «Трактор»: в составе хозяев дебютирует Налимов