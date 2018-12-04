«Авангард» — «Трактор»: в составе хозяев дебютирует Налимов

Стали известны составы «Авангарда» и «Трактора» на очную встречу, передаёт из Балашихи корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В составе «ястребов» дебютирует голкипер Иван Налимов, с которым подписан пробный контракт.



«Авангард»:



Налимов (Бобков),

Медведев – Франсон, Широков – Зернов – Михеев,

Емелин – Покка, Столберг – Деарне – Манукян,

Березин – Мартынов, Тальбо – Семёнов – Кошелев,

Чудинов, Фисенко – Стась – Петров, Яремчук.



«Трактор»:



Демченко (Судницин),

Петров – Бэйлен, Стоу – Щехура – Томас,

Бородкин – Исаев, Глинкин – Полыгалов – Кравцов,

Алексеев – Желдаков, Губарев – Рыбаков – Кокуёв,

Карпухин, Шолохов – Шаров – Ерофеев, Дугин.



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