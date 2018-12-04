Тарасенко тренируется в третьем звене «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко на тренировке был отправлен в третье звено команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Лу Корац. Напомним, в игре с «Аризоной Койотс» (1:6) Тарасенко получил 10-минутный штраф. Также на его счету голевая передача, показатель полезности «-3», 5 бросков в створ ворот за 15 минут 5 секунд, проведённых на льду (2.11 — в большинстве).



Атакующие сочетания «Сент-Луиса» на тренировке:



Сэнфорд — О`Райлли — Томас;

Перрон — Шенн — Кайру;

Марун — Бозак — Тарасенко;

Нолан — Барбашев — Сундквист.



Защитные пары:



Эдмундсон — Парэйко;

Данн — Бортуццо;

Боумистер — Батлер.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19