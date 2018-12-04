Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко на тренировке был отправлен в третье звено команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Лу Корац. Напомним, в игре с «Аризоной Койотс» (1:6) Тарасенко получил 10-минутный штраф. Также на его счету голевая передача, показатель полезности «-3», 5 бросков в створ ворот за 15 минут 5 секунд, проведённых на льду (2.11 — в большинстве).
Атакующие сочетания «Сент-Луиса» на тренировке:
Сэнфорд — О`Райлли — Томас;
Перрон — Шенн — Кайру;
Марун — Бозак — Тарасенко;
Нолан — Барбашев — Сундквист.
Защитные пары:
Эдмундсон — Парэйко;
Данн — Бортуццо;
Боумистер — Батлер.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Тарасенко тренируется в третьем звене «Сент-Луиса»