Защитник Марек Грбас продолжит карьеру в «Амуре», информирует телеграм-канал хабаровского клуба. «Амур» согласовал условия контракта с чешским новичком.

На протяжении большей части карьеры выступал в Чехии: на молодёжном уровне — за «Пльзень», на взрослом — за «Стадион Литомерице», «Спарту» и «Витковице». Также имеет опыт выступления в молодёжных лигах Северной Америки — USHL и WHL.

Нынешний сезон Грбас начинал в составе «Витковице» из города Острава, где в 22 матчах набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2».

Марек является серебряным призёром Экстралиги 2016 года и бронзовым призёром 2014 года. В минувшем сезоне он стал лучшим защитником чемпионата Чехии по показателю полезности («+29») и по количеству заброшенных шайб (девять голов).