Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Хёрнквист: победа в игре с «Колорадо» — поворотный момент для «Питтсбурга»

Хёрнквист: победа в игре с «Колорадо» — поворотный момент для «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист поделился мнением о победе в домашнем матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3).

«Думаю, что это поворотный момент сезона. Мы провели классный третий период, теперь надо прибавлять. У нас всё будет в порядке», — цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.

Швед стал главным героем встречи, он отметился тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Хет-трик получился натуральным – швед отличился трижды подряд, забив все голы в третьем периоде. На это ему потребовалось 2 минуты 47 секунд — это самый быстрый хет-трик в истории «Питтсбурга». Ворота «Эвеланш» защищал российский вратарь Семён Варламов.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

Предыдущий рекорд принадлежал другому шведскому форварду – Нильсу Экману, который в 2006 году уложился за 4 минуты 10 секунд.

Флёри дразнит Кузнецова. В финале Кубка Стэнли он бесился из-за Овечкина
Вратарь «Вегаса» очень не любит «Вашингтон», а особенно Овечкина и Кузнецова. После победы он передал «привет» российским хоккеистам.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент