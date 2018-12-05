Хёрнквист: победа в игре с «Колорадо» — поворотный момент для «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист поделился мнением о победе в домашнем матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3).



«Думаю, что это поворотный момент сезона. Мы провели классный третий период, теперь надо прибавлять. У нас всё будет в порядке», — цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.



Швед стал главным героем встречи, он отметился тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Хет-трик получился натуральным – швед отличился трижды подряд, забив все голы в третьем периоде. На это ему потребовалось 2 минуты 47 секунд — это самый быстрый хет-трик в истории «Питтсбурга». Ворота «Эвеланш» защищал российский вратарь Семён Варламов.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

Предыдущий рекорд принадлежал другому шведскому форварду – Нильсу Экману, который в 2006 году уложился за 4 минуты 10 секунд.