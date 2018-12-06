«Сент-Луис» — «Эдмонтон»: Барбашёв забросил 3-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв отметился третьей заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (идёт 1-й период, счёт — 2:0 в пользу хозяев) форвард забросил в первом периоде на 7-й минуте, ассистентами выступили форварды Оскар Сундквист и Джордан Нолан. Ворота «Ойлерз» защищает Кэм Тальбо.

Эта шайба стала седьмым очком Барбашёва в 24 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ на счету 22-летнего нападающего 32 (15+17) балла за результативность в 107 матчах. Он выступает за «Сент-Луис Блюз» с 2016 года.

Видео взятия ворот в исполнении Барбашёва также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19