Бут: мои лучшие годы в НХЛ позади, но вернуться в КХЛ — хорошая возможность

Нападающий минского «Динамо» Дэвид Бут поделился первыми впечатлениями от перехода в белорусскую команду.



«Хотел ли я закончить карьеру? Я ещё полон сил и нахожусь в хорошей форме. Хочу играть. Вероятно, мои лучшие годы в НХЛ позади, но это не значит, что не могу выступать на высоком уровне. Я провёл в КХЛ два сезона, поэтому подумал, что вернуться сюда – хорошая возможность.



«Динамо» – организация с великолепной репутацией. Плюс отличная арена, великолепные болельщики. Команда всегда была очень конкурентоспособной. Знал некоторых ребят, в том числе по выступлению в НХЛ. С Блумом и Осиповым играл за «Адмирал». Уже заметил, что в «Динамо» много ребят говорят по-английски. Пока всё очень хорошо. Скажу больше: мой первый день в Минске был самым запоминающимся в карьере в КХЛ.



Не хочу заявлять, что заброшу столько-то шайб или наберу определенное количество очков. Для меня важнее командные достижения. Уже середина сезона, но «Динамо» не сказало последнего слова. Так что надо сфокусироваться на каждой игре и маленьких вещах: подготовка к матчам, физические кондиции. Велика и роль лидеров. Думаю, мой опыт пригодится «Динамо». На своём примере хочу показать молодым ребятам, к чему нужно стремиться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.