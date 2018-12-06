Овечкин занял четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Российский капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин занял четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых игроков клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает Forbes. По данным издания, россиянин зарабатывает $ 14,5 млн в год.



Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков:



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — $ 19 млн

2. Джон Таварес («Торонто») — $ 17,3 млн

3. Кэри Прайс («Монреаль») — $ 15,6 млн

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — $ 14,5 млн

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — $ 14 млн

6. Джонатан Тэйвз («Чикаго») — $ 13,7 млн

7. Джейми Бенн («Даллас») — $ 13,1 млн

8. Патрик Кейн («Чикаго») — $ 12,4 млн

9. Анже Копитар («Лос-Анджелес») — $ 12,1 млн

10. Джон Карлсон («Вашингтон») — $ 12,1 млн.



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