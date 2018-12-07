Козлов: Дронову нужны не восторги прессы, а пахота на тренировках

Тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал возвращение в строй защитника Григория Дронова.

«В этом сезоне привлекаем целый отряд молодых воспитанников, каждый из них на коротком этапе выстреливает, но пока их главный резерв — стабильность.



Раньше «Магнитка» за счёт опыта была самой кубковой командой лиги, мы часто вырывали концовки, добавляли в решающие моменты. Сейчас же пришла молодая кровь — и в эпизодах мы сами себе привозим ошибки, начинаем играть в провокационный хоккей. Показательным стал матч с «Нефтехимиком», когда соперник сработал очень правильно и просто, а мы решили помудрить.



Впрочем, это нормальный процесс. Молодые набивают шишки, растут. Тот же защитник Григорий Дронов после травмы уверенно вернулся, забил один из самых красивых голов чемпионата. Но сейчас Дронову нужны не восторги прессы, а пахота на тренировках. Только тогда всё получится», — цитирует Козлова Russia-Hockey.