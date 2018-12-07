Коробов: уже говорил, если не устраиваю «Динамо» Мн, то устрою другой клуб

Защитник «Торпедо» и сборной Беларуси Дмитрий Коробов поделился мнением об игре за нижегородский клуб и разъяснил ситуацию с выступлением за национальную команду.

«Уже говорил, когда со мной расторгли контракт, что если не устраиваю «Динамо», то устрою какой-нибудь другой клуб. Так что спасибо «Торпедо» за то, что предложило мне работу. По поводу капитанства, у Михаила Варнакова сейчас травма, поэтому, когда он не смог играть, я увидел букву «К» у себя на форме перед игрой в Екатеринбурге. Это была неожиданность для меня, ведь первый год в команде.

Ждать ли меня на чемпионате мира? Да, я не отказывался от гражданства. Общаюсь с Сидоренко, хотя из федерации ко мне никто не обращался, а с Андреем Михайловичем связь поддерживаем. Он мне звонил и в начале сезона, и ещё один раз потом. Как будет вызов – приеду», — цитирует Коробова «Страница хоккея Беларуси».