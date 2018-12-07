Форвард «Далласа» Шор станцевал флосс перед детьми

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Девин Шор станцевал перед детьми популярный танец флосс. Видео с танцем американского нападающего опубликовано в «твиттере» клуба из Техаса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа»

24-летний Шор выступает за «Даллас» с 2012 года, он был выбран под 61-м номером драфта. В нынешнем сезоне «Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 28 матчах клуб из Техаса набрал 33 очка.

Шор принял участие в 24 матчах сезона, забросил 5 шайб и отдал 8 результативных передач.

Форма — танец, при котором человек качает бедрами и машет руками перед собой и за спиной попеременно. Танец придумал американский подросток Рассел Хорнинг, но тренд быстро подхватили и стали повторять другие пользователи Сети.