Каменский: с Каюмовым будем рассматривать только то, что записано в регламенте

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский прокомментировал инцидент, случившийся в матче ярославского «Локомотива» с финским «Йокеритом» (0:3), когда форвард «Локомотива» Артур Каюмов ударил в лицо одного из арбитров.



«Спортивно-дисциплинарный комитет лиги собирает материал, готовит все документы. Заседание состоится сегодня, материалы собираются и рассылаются членам СДК. Большего пока не могу сказать. Будет ли учитываться то, что Каюмов заводил зрителей, уходя со льда? Будет учитываться всё, что записано в регламенте. Всё, что записано в регламенте, то и рассмотрим», — сказал Камеский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Игрок «Локомотива» сошёл с ума. Он врезал судье по лицу и стал заводить трибуны Артур Каюмов разбушевался. Перед этим он чуть не нанёс серьёзную травму игроку «Йокерита».

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