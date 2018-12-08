А. Зайцев: Каюмов сорвался на арбитре, мальчика понесло — он просто дурачок

Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев прокомментировал инцидент, случившийся в матче ярославского «Локомотива» с финским «Йокеритом» (0:3), когда форвард «Локомотива» Артур Каюмов ударил в лицо одного из арбитров.



«Мальчика понесло, если честно. Знаете, бывает, судья ошибается, а хоккеист на нём срывается. Как было с тогда ещё вратарём «Сибири» Александром Салаком. Помните, когда он лайнсмену звезданул в Новосибирске? В итоге, если не ошибаюсь, чех получил пять матчей дисквалификации. В нашем же случае Каюмов просто ударил судью. Идёт чистый удар, никто ему не мешает, просто бьёт человека. Это хулиганка, самая настоящая. Конечно, за такое нужно жёстко наказывать.



Повторюсь, мальчик разошёлся, его что-то повело. Начал размахивать руками, заводить публику. Такие моменты порой приводят к необратимым последствиям. Хорошо, если публика адекватно к этому отнесётся. В ином случае могут быть какие-то инциденты в подтрибунном помещении. Такие вещи могут разрастаться всё больше, в результате администрации дворца придётся думать о другом. Некрасивый поступок со стороны Каюмова. Даже негативный. Его и показывать не нужно, потому что это полный негатив. Дурачок, если честно. Просто дурачок. По-другому сказать не могу», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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