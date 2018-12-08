С. Зубов: победа в игре с «Авангардом» важна для «Сочи» в плане психологии

Наставник «Сочи» Сергей Зубов поделился мнением о победе в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:2).



«Мы пытаемся разговаривать с командой. Когда «Сочи» играет дома, мы хотим доминировать в первых отрезках, у команды есть преимущество. Хочется поздравить ребят с отличной игрой с самого начала, все 60 минут они действовали в хорошем ключе и проявили характер. Также хочу отметить наши спецбригады. Вернее, спецбригаду меньшинства. В целом, мы очень довольны этой победой. Она важна для команды в психологическом плане», — цитирует специалиста официальный сайт «леопардов».



«Сочи» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 37 матчах регулярного чемпионата.