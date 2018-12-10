Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки в тройку лучших не вошли.



Лучшим хоккеистом недели стал молодой нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петерссон, заработавший 8 (2+6) очков в трёх встречах и ставший шестым после 1967 года новичком НХЛ, которому удалось в дебютном сезоне провести как минимум две игры с пятью набранными очками.



Вторая звезда — голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Луи Доминге, одержавший три победы в трёх играх при коэффициенте надёжности 1,33 и отразивший 95,7% бросков.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 8 (2+6) очков в четырёх встречах.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19