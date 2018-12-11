Хет-трик Стэмкоса и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос, оформивший хет-трик. Также дубль оформил Энтони Чирелли, ещё один гол на счету Райана Макдоны. У «синерубашечников» дубль оформил Кевин Хейз, гол в активе Йеспера Фаста.

Никита Кучеров отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ и силовой приём за 18 минут и 40 секунд, проведённых на льду (5.10 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «+1», 2 броска и блок-шот за 21.04 (второе игровое время в команде).

Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей, у него «-1», 2 минуты штрафа, бросок, 2 силовых приёма, блок-шот и 100% выигранных вбрасываний за 13.26 (1.47 – в меньшинстве).