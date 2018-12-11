Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Хет-трик Стэмкоса и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

Хет-трик Стэмкоса и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос, оформивший хет-трик. Также дубль оформил Энтони Чирелли, ещё один гол на счету Райана Макдоны. У «синерубашечников» дубль оформил Кевин Хейз, гол в активе Йеспера Фаста.

Никита Кучеров отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ и силовой приём за 18 минут и 40 секунд, проведённых на льду (5.10 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «+1», 2 броска и блок-шот за 21.04 (второе игровое время в команде).

Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей, у него «-1», 2 минуты штрафа, бросок, 2 силовых приёма, блок-шот и 100% выигранных вбрасываний за 13.26 (1.47 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2018, вторник. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6 : 3
1:2, 2:0, 3:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Хейз (Строум, Наместников) – 12:19 (5x5), 1:1 – Стэмкос (Хедман, Миллер) – 14:09 (5x4), 1:2 – Хейз (Веси) – 15:07 (5x5), 2:2 – Стэмкос (Хедман, Пойнт) – 26:19 (5x4), 3:2 – Макдона (Пойнт, Кучеров) – 32:42 (5x5), 4:2 – Чирелли (Чернак) – 50:17 (5x5), 5:2 – Стэмкос (Палат, Коберн) – 50:41 (5x5), 5:3 – Фаст (Хитил) – 57:34 (5x5), 6:3 – Чирелли (Киллорн, Миллер) – 59:21 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент