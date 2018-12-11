«Нефтехимик» отправил в ВХЛ Огурцова, Волгина и ещё двух хоккеистов

Нижнекамский «Нефтехимик» отправил в свой фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге четырёх хоккеистов, информирует официальный сайт ХК ЦСК ВВС.



В матче с пекинской командой «КРС-ОЭРДЖИ» 14 декабря в составе ЦСК ВВС будут играть защитники Алексей Волгин, Дмитрий Огурцов, Камиль Фазылзянов и нападающий Ильдар Шиксатдаров.



32-летний Волгин в 32 матчах текущего сезона КХЛ не отметился очками при показателе полезности «-14» и 26 минутах штрафа. 24-летний Огурцов в 32 играх набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-12» и 28 минутах штрафа. 21-летний Фазылзянов сыграл лишь матч за основную команду «Нефтехимика». 24-летний Шиксатдаров в 18 играх записал в актив 4 (3+1) балла при показателе полезности «+2».