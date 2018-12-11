Звягин: Самсонову тяжеловато за океаном, но 97% вратарей НХЛ прошли фарм-клубы

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин поделился мнением о перспективах голкипера системы «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова.



«Я думаю, что сейчас ему тяжеловато. Естественно, это первый опыт для него. Парень всегда был дома, хотя и ездил в сборные по разным возрастам. Это и культурный шок, и бытовой, новая команда. Да ещё и разговоры их руководства, что Илья начнёт сезон в АХЛ, думаю, давят на него.



У игрока всегда есть надежда, что может быть сразу в НХЛ есть шанс заиграть. Я думаю, что это очень сильный и хороший опыт для него, который поможет становлению его характера, а характер у него есть. Ему нужно пройти через все эти трудности. 97% вратарей НХЛ проходили через школу фарм-клубов, поэтому тяжело, но ведь в такие трудные времена и строится характер. У Ильи есть все шансы заиграть в НХЛ», — цитирует специалиста «Вечерний Магнитогорск».