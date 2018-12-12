Форвард «Колорадо» Микко Рантанен первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:4 (1:0, 4:1, 1:3) в пользу гостей. В последних восьми матчах команда Кена Хичкока одержала семь побед.

Зачёт бомбардиров Национальной хоккейной лиги

Одним из самых результативных игроком встречи стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, в активе которого 4 (1+3) очка. Это позволило 22-летнему финну первым в сезоне достичь отметки в 50 набранных очков – теперь на его счету 52 (13+39) балла после 30 матчей. Его результативная серия достигла 12 игр.

Рантанен увеличил отрыв в гонке бомбардиров от ближайших преследователей – одноклубника Натана Маккиннона (47 очков), Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (45) и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (43).