Голкипер «Колорадо» Семён Варламов был заменён во втором матче подряд

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:4 (1:0, 4:1, 1:3) в пользу гостей. В последних восьми матчах команда Кена Хичкока одержала семь побед.

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 15 бросков из 18 и был заменён в середине второго периода. Российский вратарь потерпел три поражения подряд, при этом не сумев доиграть до конца последние две игры. В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Варламов отразил 18 бросков из 23 и также был заменён в середине второго периода.

В этом сезоне 30-летний Варламов одержал 10 побед в 20 матчах при коэффициенте надёжности 2,63 и проценте отражённых бросков 91,8. В активе воспитанника «Локомотива» один шат-аут.