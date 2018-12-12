Защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк выбыл из строя на две — четыре недели

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк пропустит две — четыре недели из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере». 29-летний хоккеист получил повреждение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6), который состоялся 10 декабря.



В нынешнем сезоне Шаттенкирк провёл 29 матчей регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Американский хоккеист заработал показатель полезности «–2», проводя на льду в среднем за игру 18 минут 23 секунды.



«Синерубашечники» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка набрал 31 очко в 30 играх.

Шаттенкирк был выбран «Колорадо Эвеланш» под 14-м номером на драфте НХЛ 2007 года.