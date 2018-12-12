«Чикаго» поместил Артёма Анисимова в список травмированных

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов помещён в список травмированных, информирует «твиттер» клуба из Иллинойса.



Россиянин не сумел доиграть до конца матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (2:3). На первой минуте третьего периода Анисимов получил травму после силового приёма в исполнении защитника канадской команды Ши Уэбера. Позже у россиянина диагностировали сотрясение мозга, и он не отправился с командой на матч с «Виннипег Джетс».

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».



В 31 матче нынешнего регулярного чемпионата 30-летний хоккеист сумел записать в свой актив 15 (6+9) баллов при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.