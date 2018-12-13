Купер — о Василевском: заставили его потеть на тренировке, он хорошо справился

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский близок к возвращению в строй, сообщил главный тренер команды Джон Купер. Напомним, россиянин не играет с 14 ноября из-за перелома ступни.



«Когда сыграет Василевский? Возможны разные варианты развития событий. Но в первую очередь вопрос к нему и тому, как он себя чувствует. Мы с ним поговорим об этом. Мы отрабатывали разные варианты действий спецбригад и игры в формате „пять на пять“. Мы хотели, чтобы он как следует вспотел, чтобы посмотреть, как он это перенесёт. И, как я уже сказал, мне кажется, что он справился со всем хорошо», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.