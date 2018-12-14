Капанен: Василевский – большой парень, он закрывает значительную часть ворот

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Каспери Капанен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4). Капанен отметил уверенную игру голкипера «молний» россиянина Андрея Василевского, сделавшего 48 сейвов. Василевский был признан первой звездой дня в НХЛ.

«Мы играли с очень сильной командой. До второго периода мы были лучшей командой на льду. Василевский – большой парень, он закрывает значительную часть ворот. Василевский сделал важные сейвы для «Тампы», — приводит слова Капанена пресс-служба НХЛ.

48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».