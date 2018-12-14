Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 /

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Швейцарией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Швейцарией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Швейцарией в рамках товарищеского Кубка Люцерна, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, начало игры — в 22:15 мск.

В первой игре турнира россияне оказались сильнее Словакии, выиграв со счётом 2:1.

Вратари: Илья Коновалов (Владислав Подъяпольский).
Рушан Рафиков (А) – Владислав Провольнёв, Владимир Ткачёв – Денис Алексеев – Александр Хохлачёв.
Артём Зуб – Алексей Береглазов, Олег Ли – Михаил Мальцев – Антон Бурдасов.
Николай Демидов – Артём Земчёнок (К), Алексей Кручинин – Денис Зернов – Илья Михеев.
Егор Рыков, Данил Веряев – Даниил Ильин – Никита Михайлов, Андрей Чибисов (А).

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент