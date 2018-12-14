Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Швейцарией в рамках товарищеского Кубка Люцерна, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, начало игры — в 22:15 мск.
В первой игре турнира россияне оказались сильнее Словакии, выиграв со счётом 2:1.
Вратари: Илья Коновалов (Владислав Подъяпольский).
Рушан Рафиков (А) – Владислав Провольнёв, Владимир Ткачёв – Денис Алексеев – Александр Хохлачёв.
Артём Зуб – Алексей Береглазов, Олег Ли – Михаил Мальцев – Антон Бурдасов.
Николай Демидов – Артём Земчёнок (К), Алексей Кручинин – Денис Зернов – Илья Михеев.
Егор Рыков, Данил Веряев – Даниил Ильин – Никита Михайлов, Андрей Чибисов (А).
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Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Швейцарией