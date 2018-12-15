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Россия — Чехия: Василий Токранов забил первый гол за сборную

Россия — Чехия: Василий Токранов забил первый гол за сборную
Хоккей / Евротур

В первом периоде матча Кубка Первого канала между сборными России и Чехии счёт открыл защитник россиян Василий Токранов. Для 29-летнего хоккеиста заброшенная шайба стала первой в составе национальной команды.

В матче продолжается первый период, счёт 2:1 в пользу россиян.

Календарь Кубка Первого канала

Напоминаем составы команд соперников.

Россия:

Сорокин (Шестёркин);
Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;
Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.

Чехия:

Фурх (Грубец);
Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;
Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,
Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,
Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.

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Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на Кубке Первого канала.
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