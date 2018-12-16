Педан: я за игру под открытой крышей, а ещё лучше, чтобы шёл снег

Защитник сборной России Андрей Педан прокомментировал победу в матче Кубка Первого канала, который проходил на футбольном стадионе «Газпром-Арена», с командой Финляндии (5:0).



«Команда выиграла — это главное. На раскатке чувствовалось, что большая дистанция между полем и болельщиками. Я даже побыстрее старался разворачиваться, чтобы в борт на въехать. Но к этому быстро привыкаешь. Я за то, чтобы играть под открытой крышей. А ещё лучше, чтобы снег шёл! А вот ветер — это лишнее. Шапку надел, потому что все надели», — передаёт слова Педана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сборная России, обыграв Финляндию, выиграла Кубок Первого канала. Российские хоккеисты одержали три победы на турнире. Второе место заняли финны, третье — сборная Швеции, четвёртое — сборная Чехии.