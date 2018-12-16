Плотников: завидуем футболистам, которые чаще играют при 70 тысячах

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу в матче Кубка Первого канала со сборной Финляндии (5:0). Игра проходила в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена», и её посетило более 71 тыс. зрителей.

«Мы на крышу не смотрели, у нас поле внизу. Лёд был хороший, катил. Дополнительно не утеплялись. Было тепло, не пришлось лишний раз надевать шапки, как на разминку. На нас ничего не давит, перед нами всегда стоит задача выигрывать каждый матч. Как сказал Никита Нестеров перед началом турнира, Кубок Первого канала нужно было выигрывать. Начало матча с финнами немного не удалось из-за того, что вчера поздно прилетели, не пробовали площадку до игры. За счёт этого соперник агрессивно шёл вперёд.

Это один из лучших матчей, на которых мне довелось присутствовать. Слава богу, я был не на трибуне! Хотелось бы, чтобы чаще устраивали такие матчи, атмосфера потрясающая, народу нравится. Футболистам, которые чаще играют при 70 тысячах, завидуем. Но у нас тоже будет новый стадион с серьёзной вместимостью. Этот матч дал ответ, какой спорт в России номер один. Не знаю, как по мне ответ один: хоккей», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.